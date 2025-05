WIN

The first TRON ecosystem comprehensive oracle WINkLink fully integrates the real world with the blockchain space will be able to provide reliable, unpredictable and verifiable random numbers, and fully restore trust and improve user experience by tapping into data, events, and payment systems etc.

NaamWIN

PositieNo.512

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad993,701,859,243.3864

Maximale voorraad993,701,859,243.3864

Totale voorraad993,701,859,243.3864

Circulatiesnelheid1%

Uitgiftedatum2019-07-29 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.00296486,2021-04-05

Laagste prijs0.0000414521353705,2020-03-13

Publieke blockchainTRX

