Virtuals Protocol is dedicated to powering games with democratic AI. Think of Virtual as a library of Gaming AIs and a marketplace that connects AI contributors (the supply side) with game developers (the demand side).

NaamVIRTUAL

PositieNo.61

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel0.0003%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)62.99%

Circulerende voorraad654,655,339.8780009

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad1,000,000,000

Circulatiesnelheid0.6546%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit5.0709119422827476,2025-01-02

Laagste prijs0.007604929689950013,2024-01-23

Publieke blockchainBASE

