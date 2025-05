SYRUP

Maple is 'DeFi's Institutional Lender.' Maple has generated consistent, accelerating growth by combining the best of institutional lending and DeFi. Maple emerged stronger from the 2022 credit crunch and have played a pivotal role in rebuilding the DeFi lending space. We provide transparent, overcollateralized loans that are verifiable in real-time. Our institutional focus has enabled us to scale AND consistently deliver higher yields than our peers.

NaamSYRUP

PositieNo.138

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel0.0001%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)6,38%

Circulerende voorraad1 108 980 317,777706

Maximale voorraad∞

Totale voorraad1 189 633 000,0542712

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.4635209467297054,2025-05-26

Laagste prijs0.08489010973895052,2025-04-07

Publieke blockchainETH

