SNT

Status is an open source messaging platform and mobile interface to interact with decentralized applications that run on the Ethereum Network. SNT is a utility network token for Status, the first ever mobile Ethereum client built entirely on peer-to-peer technologies.

NaamSNT

PositieNo.281

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)6.64%

Circulerende voorraad4,000,826,800.3126316

Maximale voorraad∞

Totale voorraad6,804,870,174.878168

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum2017-06-29 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven0.0366 USDT

Hoogste prijs ooit0.675944983959198,2018-01-04

Laagste prijs0.00619645271405,2020-03-13

Publieke blockchainETH

InleidingStatus is an open source messaging platform and mobile interface to interact with decentralized applications that run on the Ethereum Network. SNT is a utility network token for Status, the first ever mobile Ethereum client built entirely on peer-to-peer technologies.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.