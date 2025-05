SHIDO

Shido is a unique and powerful Ecosystem with state of the art DeFi Utilities. The Shido Ecosystem is built around the native token $SHIDO, which are used as the governance token for every use case utility that they are building. Shido is building a Layer 1 Sharded PoS Blockchain, Shido DeFi Wallet, Shido Dex & Perpetuals and Shido Card.

NaamSHIDO

PositieNo.1485

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad17,820,683,552.587715

Maximale voorraad18,000,000,000

Totale voorraad18,000,000,000

Circulatiesnelheid0.99%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.04630688438383707,2024-03-01

Laagste prijs0.000009009665921584,2024-03-01

Publieke blockchainNONE

Sector

Sociale media

