SaucerSwap is a decentralized exchange that goes beyond the ERC20 standard by leveraging HSCS and HTS, inheriting the full advantage of the Hedera network. It serves as a one-stop shop for DeFi on Hedera, offering a full suite of services including a token swap, liquidity pools, yield farms, single-sided staking, and more.

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.05%

Circulerende voorraad815,816,207.264945

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad831,271,621.394835

Circulatiesnelheid0.8158%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.2324091642499139,2024-02-29

Laagste prijs0.00997402053641286,2023-06-10

Publieke blockchainHBAR

