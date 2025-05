RUNE

THORChain is a cross-chain liquidity protocol that allows any asset to be swapped for another in decentralised liquidity pools. THORChain’s first platform is BEPSwap which will allow Binance Chain token holders to swap and stake any BEP2 asset.

NaamRUNE

PositieNo.106

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel0.0001%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)39.57%

Circulerende voorraad351,467,553

Maximale voorraad0

Totale voorraad425,565,131

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum2020-04-01 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven0.038 USDT

Hoogste prijs ooit21.26140054,2021-05-19

Laagste prijs0.00793864363964,2019-09-27

Publieke blockchainRUNE

InleidingTHORChain is a cross-chain liquidity protocol that allows any asset to be swapped for another in decentralised liquidity pools. THORChain’s first platform is BEPSwap which will allow Binance Chain token holders to swap and stake any BEP2 asset.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.