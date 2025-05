REEF

Reef Finance is a liquidity aggregator and multi-chain smart yield engine that allows the integration of any DeFi protocol. It has been created with Polkadot, and shares its security model across the ecosystem while enabling cross-chain integrations.

NaamREEF

PositieNo.1184

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0,01%

Circulerende voorraad21 015 694 229,94593

Maximale voorraad0

Totale voorraad21 015 694 229,94593

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.05840635,2021-03-15

Laagste prijs0.000178709316482115,2025-04-09

Publieke blockchainNONE

