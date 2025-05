QUBIC

Qubic is pioneering AI technology by integrating its Layer 1 Useful Proof of Work (uPoW) network with an open-source AI framework. This robust platform supports feeless transactions and features high-speed smart contracts, capable of processing up to 40 million transfers per second (TPS), underpinned by a quorum-based consensus mechanism. Founded by Sergey Ivancheglo, also known as come-from-beyond and a cofounder of IOTA and NXT, Qubic leverages extensive CPU and GPU resources through AI miners. Our goal is to democratize access to Artificial General Intelligence (AGI), redefining the role of AI in everyday technology.

NaamQUBIC

PositieNo.254

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad119,722,471,854,016

Maximale voorraad200,000,000,000,000

Totale voorraad145,911,774,320,634

Circulatiesnelheid0.5986%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.000012442382025341,2024-03-02

Laagste prijs0.000000701200267208,2025-03-10

Publieke blockchainQUBIC

Disclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.