QORPO

QORPO World brings accessible Web3 innovations to Web2 gamers and simplifies blockchain for everyday players.

NaamQORPO

PositieNo.1220

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.16%

Circulerende voorraad388,622,876.472867

Maximale voorraad750,000,000

Totale voorraad749,419,877.75

Circulatiesnelheid0.5181%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit1.2181028993153244,2024-03-17

Laagste prijs0.016940107283894106,2025-04-12

Publieke blockchainETH

InleidingQORPO World brings accessible Web3 innovations to Web2 gamers and simplifies blockchain for everyday players.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.