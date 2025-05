QKC

The QuarkChain Network is an innovative permissionless blockchain architecture that aims to meet global commercial standards. It provides a secure, decentralized, and scalable blockchain solution to deliver 100,000+ on-chain TPS.

NaamQKC

PositieNo.531

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.05%

Circulerende voorraad7,126,203,451

Maximale voorraad0

Totale voorraad10,000,000,000

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum2018-06-05 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven0.0198 USDT

Hoogste prijs ooit4.88068411,2021-04-25

Laagste prijs0.00136475646408,2020-03-13

Publieke blockchainQKC

