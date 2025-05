PNG

Pangolin is a decentralized exchange (DEX) which runs on Avalanche, uses the same automated market-making (AMM) model as Uniswap, features a native governance token called PNG that is fully community distributed and is capable of trading all tokens issued on Ethereum and Avalanche.

NaamPNG

PositieNo.626

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.81%

Circulerende voorraad220,373,971

Maximale voorraad230,000,000

Totale voorraad230,000,000

Circulatiesnelheid0.9581%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit4.98749156,2021-08-25

Laagste prijs0.010871739675202628,2023-10-24

Publieke blockchainAVAX_CCHAIN

