OMI

The OMI token is an in-app utility token intended for use in the VeVe app. Using/holding OMI will grant token holders and VeVe Collectors various perks, rewards, and advantages within the ecosystem.

NaamOMI

PositieNo.492

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad275,000,712,307.75726

Maximale voorraad0

Totale voorraad305,281,922,855.64703

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.00303461855707369,2022-04-05

Laagste prijs0.000188653261943941,2025-05-03

Publieke blockchainETH

InleidingThe OMI token is an in-app utility token intended for use in the VeVe app. Using/holding OMI will grant token holders and VeVe Collectors various perks, rewards, and advantages within the ecosystem.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.