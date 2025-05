OBT

Orbiter Finance is a ZK-tech-based interoperability protocol that enhances blockchain interactions' security, seamless interoperability, and reduces liquidity fragmentation through innovative solutions like a universal cross-chain protocol and Omni Account Abstraction, aiming to redefine the Web3 experience in the omni-chain era.

NaamOBT

PositieNo.697

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.59%

Circulerende voorraad3,100,000,000

Maximale voorraad10,000,000,000

Totale voorraad10,000,000,000

Circulatiesnelheid0.31%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.03263069868224823,2025-03-14

Laagste prijs0.007565967486990499,2025-02-18

Publieke blockchainARB

