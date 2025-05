NFT

APENFT Fund was born with the mission to register world-class artworks as NFTs on-chain. It is built on top of TRON, one of the world's top three public chains, and is powered by the world's largest distributed data storage system BitTorrent.

NaamNFT

PositieNo.119

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel0.0001%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0,00%

Circulerende voorraad999 990 000 000 000

Maximale voorraad999 990 000 000 000

Totale voorraad999 990 000 000 000

Circulatiesnelheid1%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.00000764,2021-09-05

Laagste prijs0.000000288884040432,2023-06-10

Publieke blockchainTRX

