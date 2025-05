NEXA

Nexa is a proof-of-work, UTXO Layer-1 Blockchain, with native tokens and smart contracts, that has the ability to scale for global P2P usage. By utilizing hardware to scale, Nexa removes two of the most important bottlenecks for scalability: Signatures and UTXO lookups.

NaamNEXA

PositieNo.1221

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad5,859,620,000,000

Maximale voorraad21,000,000,000,000

Totale voorraad8,085,360,000,000

Circulatiesnelheid0.279%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.000042155176868025,2023-04-02

Laagste prijs0.00000083479706052,2025-03-04

Publieke blockchainNEXA

