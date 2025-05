MBL

【MBL】MovieblocMovieBloc is a movie distribution platform based on blockchain technology. Creators get transparent revenue content, audience data, and a fair chance at release. Audiences can access a variety of film works, and can provide curatorial, foreign language subtitles, and marketing designs to the MovieBloc ecosystem to earn revenue.

NaamMBL

PositieNo.582

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)%0,05

Circulerende voorraad18.491.887.214

Maximale voorraad30.000.000.000

Totale voorraad30.000.000.000

Circulatiesnelheid0.6163%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven0,0012 USDT

Hoogste prijs ooit0.04599472,2021-04-02

Laagste prijs0.000767721148402,2020-03-13

Publieke blockchainONT

Sector

Sociale media

