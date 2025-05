MA

The first Layer for market intelligence, offering elite insights designed to give users and investors a competitive edge in the fast-moving crypto markets.

NaamMA

PositieNo.2164

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.31%

Circulerende voorraad186,993,056

Maximale voorraad500,000,000

Totale voorraad500,000,000

Circulatiesnelheid0.3739%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.021939135615429286,2025-02-20

Laagste prijs0.001740758610759852,2025-04-07

Publieke blockchainBSC

