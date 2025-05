MAV

Maverick is a composable decentralized finance infrastructure that enables builders and liquidity providers to achieve high capital efficiency and execute their desired Liquidity Providing (LP) strategy.

NaamMAV

PositieNo.660

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.95%

Circulerende voorraad596,431,975.1811638

Maximale voorraad2,000,000,000

Totale voorraad2,000,000,000

Circulatiesnelheid0.2982%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.8216374158381008,2024-04-01

Laagste prijs0.045067410704727535,2025-04-07

Publieke blockchainETH

InleidingMaverick is a composable decentralized finance infrastructure that enables builders and liquidity providers to achieve high capital efficiency and execute their desired Liquidity Providing (LP) strategy.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.