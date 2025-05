LRT

LandRocker is a P2E game about battle, discovery, and space exploration. Travel to faraway planets, liberate them from alien control & launch mining missions to collect rare and valuable resources such as NFTs, crypto tokens, and crafting materials.

PositieNo.2530

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad3,995,459,091.7695413

Maximale voorraad10,000,000,000

Totale voorraad10,000,000,000

Circulatiesnelheid0.3995%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.010151517457309467,2024-05-29

Laagste prijs0.00002117160471387,2025-04-05

Publieke blockchainMATIC

