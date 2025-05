KILT

KILT – Represent Your Identity Without Revealing Your Identity You can tell a lot about a person in Scotland by looking at their kilt! But while the individual pattern can represent the “clan” or affiliations of the wearer, it doesn’t reveal private details, like their name or address. Similarly, KILT Protocol provides a way to represent your identity without revealing things you prefer to keep private. KILT brings the old process of trust in real-world verifiable credentials (passport, driving licence, certificate, etc.) to the digital world, while keeping your data private and in your possession. KILT can also be used to create identifiers for machines, services and anything that identities can be built on.

NaamKILT

PositieNo.1751

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.28%

Circulerende voorraad49,420,140

Maximale voorraad290,560,000

Totale voorraad151,251,450

Circulatiesnelheid0.17%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit13.488766265013377,2021-11-25

Laagste prijs0.030651272850522195,2025-04-10

Publieke blockchainKILT

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.