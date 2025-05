KAVA

Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

NaamKAVA

PositieNo.123

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel0.0001%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)1.76%

Circulerende voorraad1,082,853,386

Maximale voorraad∞

Totale voorraad1,082,853,386

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum2019-10-23 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven0.46 USDT

Hoogste prijs ooit9.19263002,2021-09-09

Laagste prijs0.24832868419474186,2024-08-05

Publieke blockchainKAVA

InleidingKava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.