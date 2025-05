HFT

Hashflow is a decentralized exchange designed for interoperability, zero slippage, and MEV-protected trades.

NaamHFT

PositieNo.654

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)4.37%

Circulerende voorraad576,395,117.7315

Maximale voorraad0

Totale voorraad997,756,202.2939

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit2.580920148894519,2022-11-07

Laagste prijs0.046134563808882104,2025-04-07

Publieke blockchainETH

