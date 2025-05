GRT

The Graph is an indexing protocol for querying data for networks like Ethereum and IPFS, powering many applications in both DeFi and the broader Web3 ecosystem.

NaamGRT

PositieNo.76

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel0.0002%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.77%

Circulerende voorraad9,850,203,366.18509

Maximale voorraad0

Totale voorraad10,800,262,823.318213

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit2.87513516,2021-02-12

Laagste prijs0,2020-12-17

Publieke blockchainETH

