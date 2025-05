FEG

FEG Token is the Asset-Backed & Passive Income earning Governance token of its fully Decentralized ecosystem, operating on the Ethereum blockchain (ERC-20) & Binance Smart Chain (BEP-20) and launched from our fully audited SmartDeFi ™ token launchpad. Please note that the same name exists for this project, kindly pay attention to the information identification such as the official website.

NaamFEG

PositieNo.1180

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad83,728,369,317.69093

Maximale voorraad100,000,000,000

Totale voorraad97,199,563,057.7195

Circulatiesnelheid0.8372%

Uitgiftedatum2021-05-13 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.000511534971701919,2024-11-07

Laagste prijs0.000000099927831158,2025-01-16

Publieke blockchainBSC

Disclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.