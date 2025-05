ETHW

EthereumPoW (ETHW) is a hard fork of Ethereum blockchain with the Ethereum Merge. The Merge will see Ethereum transition to proof-of-stake, while the forked version would remain on proof-of-work.

NaamETHW

PositieNo.265

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)12,01%

Circulerende voorraad107 818 999,04993

Maximale voorraad0

Totale voorraad107 818 999,04993

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit141.36226499471468,2022-08-08

Laagste prijs0.9976494131002414,2025-04-07

Publieke blockchainETHW

