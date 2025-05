ESE

Eesee is a one-stop liquidity solution for sellers, with a gamified marketplace and a launchpad, tailored for digital assets, tokens and RWAs.

NaamESE

PositieNo.1406

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.19%

Circulerende voorraad513,578,922.03185844

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad581,783,850.3162886

Circulatiesnelheid0.5135%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.149225002085829,2024-04-12

Laagste prijs0.007360588016360478,2025-04-09

Publieke blockchainETH

InleidingEesee is a one-stop liquidity solution for sellers, with a gamified marketplace and a launchpad, tailored for digital assets, tokens and RWAs.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.