DTEC

Dtec Assistant is an intelligent vehicle assistant software with artificial intelligence (AI) that can work on the existing software platform of different classes of vehicles. Thanks to its advanced natural language processing (NLP) model, it enables users to communicate with vehicles as if they were talking to a real person, to control the hardware and applications in the vehicle with voice, and to get information about any subject by chatting thanks to the DtecGPT module. The Dtec assistant is also capable of controlling all IoT (internet of things) devices.

NaamDTEC

PositieNo.1656

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.40%

Circulerende voorraad60,005,444.80649759

Maximale voorraad450,000,000

Totale voorraad338,415,647.49448

Circulatiesnelheid0.1333%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.209790098274572,2024-11-17

Laagste prijs0.028555422956206725,2025-04-09

Publieke blockchainMATIC

Sector

Sociale media

