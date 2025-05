DRIFT

Drift is the #1 open-sourced perpetual futures platform built on Solana. Drift is the most feature-complete decentralized exchange, including spot, perpetuals and swaps.

NaamDRIFT

PositieNo.242

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)24.41%

Circulerende voorraad301,879,453.652163

Maximale voorraad0

Totale voorraad1,000,000,000

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit2.6530757587765152,2024-11-09

Laagste prijs0.10000390597735823,2024-05-16

Publieke blockchainSOL

