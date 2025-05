DIN

DIN is the First AI Agent Blockchain. Created from the foundation of the Data Intelligence Network, DIN is designed to provide comprehensive solutions and infrastructure for AI agents and decentralized AI applications (dAI-Apps).

NaamDIN

PositieNo.3445

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad0

Maximale voorraad100,000,000

Totale voorraad100,000,000

Circulatiesnelheid0%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit1.154901467997254,2025-02-14

Laagste prijs0.06200355012390201,2025-05-29

Publieke blockchainBSC

InleidingDIN is the First AI Agent Blockchain. Created from the foundation of the Data Intelligence Network, DIN is designed to provide comprehensive solutions and infrastructure for AI agents and decentralized AI applications (dAI-Apps).

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.