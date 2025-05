CVX

Convex allows Curve.fi liquidity providers to earn trading fees and claim boosted CRV without locking CRV themselves. Liquidity providers can receive boosted CRV and liquidity mining rewards with minimal effort.

NaamCVX

PositieNo.163

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel0.0001%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)16.10%

Circulerende voorraad97,420,919.63453141

Maximale voorraad0

Totale voorraad99,896,758.6511353

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit62.68817812800717,2022-01-01

Laagste prijs1.4333339308751847,2024-11-04

Publieke blockchainETH

