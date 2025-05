CPH

CPH is the native utility token for the Cypherium blockchain and plays an integral role in fueling the platform. CPH can be used to send transactions or execute smart contracts. Thanks to Cypherium’s hybrid consensus mechanism, which incorporates HotStuff BFT and Proof-of-Work, the Cypherium blockchain processes tens of thousands of CPH transactions and the mining prevents unauthorized new CPH from being generated.

NaamCPH

PositieNo.1521

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad382,951,230

Maximale voorraad8,428,000,000

Totale voorraad6,828,000,000

Circulatiesnelheid0.0454%

Uitgiftedatum2020-09-01 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven0.25 USDT

Hoogste prijs ooit0.19854994089735145,2021-11-29

Laagste prijs0.002529181439634382,2024-10-02

Publieke blockchainCPH2

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.