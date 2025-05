CORE

Core is an EVM-Compatible L1 chain. It is secured by the novel consensus mechanism called “Satoshi Plus” which secures the network using a combination of delegated BTC mining hash and delegated proof of stake. Core provides the composability of an EVM chain, with the decentralization and security of Bitcoin. Solving the blockchain trilemma.

NaamCORE

PositieNo.91

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel0.0002%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)2.82%

Circulerende voorraad1,002,444,937.2308247

Maximale voorraad2,100,000,000

Totale voorraad2,093,769,839.0352812

Circulatiesnelheid0.4773%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit6.468239711847785,2023-02-08

Laagste prijs0.34324412364907425,2023-11-03

Publieke blockchainCORE

Sector

Sociale media

