Cobak is a community platform dedicated to cryptocurrencies, facilitating communication between crypto investors and projects by managing equal permissions within the community. Crypto projects engage with investors through forums tailored for each project, enabling cost-effective marketing. It also provides an ideal environment for community management through features like application push notifications, alerts, and pinning, allowing users to access necessary information promptly.

NaamCBK

PositieNo.551

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)6.80%

Circulerende voorraad94,314,905

Maximale voorraad100,000,000

Totale voorraad100,000,000

Circulatiesnelheid0.9431%

Uitgiftedatum2021-07-08 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit16.31319095,2021-04-02

Laagste prijs0.3886256781622459,2022-12-31

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

