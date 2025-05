C98

Coin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future.

NaamC98

PositieNo.532

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)%1,84

Circulerende voorraad966.944.170

Maximale voorraad0

Totale voorraad1.000.000.000

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum2021-07-23 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit6.41624891,2021-08-25

Laagste prijs0.045030844142757674,2025-04-07

Publieke blockchainBSC

