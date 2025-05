BONE

BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply.

NaamBONE

PositieNo.460

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)4.42%

Circulerende voorraad229,923,350.6228802

Maximale voorraad250,000,000

Totale voorraad249,999,401.82484713

Circulatiesnelheid0.9196%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit41.67355339721391,2021-09-13

Laagste prijs0.19739452444027134,2025-03-11

Publieke blockchainETH

