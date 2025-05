BAR

FC Barcelona Fan Tokens ($BAR) are digital assets that can be purchased through the Socios.com app, which will reward fans from all over the world for every activity they take on the app. They can climb leaderboards and earn reward points that can be used to purchase exclusive items and once-in-a-lifetime events. $BAR Fan Token holders can also expect a slew of new and exciting services, including chat, fan token trading, games and community challenges.

NaamBAR

PositieNo.949

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)39.97%

Circulerende voorraad10,978,059

Maximale voorraad0

Totale voorraad39,960,000

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit79.25934055,2021-04-21

Laagste prijs1.258277149017861,2025-02-03

Publieke blockchainCHZ

Sector

Sociale media

