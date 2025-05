AUCTION

Bounce's goal is to provide different types of auctions for individuals and projects. BOT is the governance token of the bounce.finance platform, using liquidity mining.

NaamAUCTION

PositieNo.467

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)%358,65

Circulerende voorraad6.090.142,29001446

Maximale voorraad10.000.000

Totale voorraad7.640.771,31259095

Circulatiesnelheid0.609%

Uitgiftedatum2021-02-07 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit70.55596041,2021-04-12

Laagste prijs3.484607093787073,2023-06-15

Publieke blockchainETH

