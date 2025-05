ARG

Argentina is among the most successful national sides of all time with two World Cup wins, 14 victories in the Copa América, and an incredible production line of talent, which includes, arguably, the two greatest players of all time in Diego Maradona and Lionel Messi. Argentine Football Association Fan Token (ARG) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform.

NaamARG

PositieNo.1233

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)39.95%

Circulerende voorraad7,549,216

Maximale voorraad20,000,000

Totale voorraad20,000,000

Circulatiesnelheid0.3774%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit9.145308590529966,2022-11-18

Laagste prijs0.4221301026710237,2022-05-12

Publieke blockchainCHZ

Sector

Sociale media

