AME Chain is the world’s first Quantum blockchain that uses quantum security to secure its cryptography - encryption, hashing and digital signatures. Whereas other blockchains use Pseudo random numbers (PRN) for these operations, AME Chain uses Quantum random numbers (QRN) generated from a laser based quantum source.

PositieNo.2259

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0,03%

Circulerende voorraad500 000 000

Maximale voorraad1 000 000 000

Totale voorraad1 000 000 000

Circulatiesnelheid0.5%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.15384444,2021-02-24

Laagste prijs0.000667078553816237,2025-03-11

Publieke blockchainAME

