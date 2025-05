ALPINE

The Alpine F1® Team Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all BWT Alpine F1® Team supporters. The token empowers BWT Alpine F1® Team fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

NaamALPINE

PositieNo.1021

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)38.54%

Circulerende voorraad15,514,854.22168

Maximale voorraad40,000,000

Totale voorraad40,000,000

Circulatiesnelheid0.3878%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit11.475176858405153,2022-03-12

Laagste prijs0.6395256018121135,2025-04-07

Publieke blockchainBSC

