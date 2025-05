ALEPH

Aleph. Im is a decentralized network for the decentralized future: a layer 2 network across the blockchain, a decentralized secure cloud computing network, and a platform for decentralized messaging and analysis

NaamALEPH

PositieNo.953

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.21%

Circulerende voorraad247,220,482.1448135

Maximale voorraad500,000,000

Totale voorraad500,000,000

Circulatiesnelheid0.4944%

Uitgiftedatum2020-04-01 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.8692133803115093,2022-01-20

Laagste prijs0.02469909,2020-09-27

Publieke blockchainETH

InleidingAleph. Im is a decentralized network for the decentralized future: a layer 2 network across the blockchain, a decentralized secure cloud computing network, and a platform for decentralized messaging and analysis

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.