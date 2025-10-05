Goedemorgen Bitcoin: Elon Musk en XRP: waarom zijn $500 miljard de cryptomarkt laat bewegen

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Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Goedemorgen! Hier is het meest opvallende cryptonieuws van vandaag, met extra context en analyse. Begin de dag met een ontbijt van Bitcoin en XRP nieuwtjes. Kan de Bitcoin koers met aanhoudende ETF instroom nieuwe all-time high breken? Bitcoin ETF’s trokken de afgelopen week meer dan $2,2 miljard aan nieuw kapitaal aan. Deze sterke instroom volgde op een periode van zwakkere resultaten in september, toen bijna $1 miljard aan kapitaal uitstroomde. De opleving laat zien dat institutionele investeerders weer actiever worden in de markt. De Bitcoin koers steeg daarbij tot rond $121.839, het hoogste niveau sinds augustus. Kan de Bitcoin koers hierdoor in oktober verder doorstijgen? Volgens data van SoSoValue kwam er deze week $2,2 miljard binnen bij de Amerikaanse spot Bitcoin ETF’s. Alleen al op 2 oktober voegden de fondsen samen ongeveer 5.290 BTC toe, met een geschatte waarde van $627 miljoen. De grootste koper was BlackRock’s iShares Bitcoin Trust (IBIT), dat 3.930 BTC aankocht ter waarde van $466,5 miljoen. Ook Fidelity’s FBTC boekte flinke instroom van zo’n $89 miljoen. De instroom bouwt voort op eerdere pieken, zoals 12 september, toen de ETF’s samen $642 miljoen aantrokken. Volgens marktanalisten speelde het renteverlagingstraject van de Federal Reserve daarbij een grote rol. Zwakke cijfers op de Amerikaanse arbeidsmarkt versterkten de verwachting dat de rente verder omlaag zou gaan, wat investeerders motiveerde om meer Bitcoin te kopen. Over de hele maand september kwam de gezamenlijke instroom in de Amerikaanse Bitcoin ETF’s uit op $3,5 miljard. Daarmee werd duidelijk dat institutionele partijen niet tijdelijk maar structureel blijven investeren. De combinatie van lagere rente, afnemende inflatie en toenemende acceptatie van digitale activa lijkt deze trend te versterken. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De rentes zijn officieel omlaag voor het eerst sinds 2024, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week aangekondigd, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die in 2025 écht het verschil kunnen… Continue reading Goedemorgen Bitcoin: Elon Musk en XRP: waarom zijn $500 miljard de cryptomarkt laat bewegen document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); XRP koers rond $3,02 na circa 8% stijging in week en neutrale RSI stand De XRP koers beweegt al bijna een jaar in een smalle bandbreedte, net onder het all-time high van ongeveer $3,84. Deze lange periode van zijwaartse beweging zorgt voor toenemende druk binnen het marktpatroon. Ondanks de beperkte volatiliteit blijft het handelsvolume stabiel, wat wijst op een evenwicht tussen de bulls en bears. Kan de XRP koers hier binnenkort bovenuit breken? De huidige consolidatieperiode van meer dan 300 dagen wordt door marktvolgers gezien als een fase waarin XRP een stevige technische basis opbouwt. Op de weekgrafiek is duidelijk te zien dat de prijs herhaaldelijk steun vindt rond $2,96, wat op structurele kracht duidt. In eerdere XRP cycli volgden sterke opwaartse bewegingen vaak op periodes waarin het token maandenlang in een smal prijsgebied bewoog. Deze fase van accumulatie, waarin zowel de bulls als de bears evenveel controle lijken te hebben, zorgt ervoor dat de markt voor een nieuwe richting klaarstaat zodra één partij de overhand krijgt. Op de daggrafiek is te zien dat de bulls proberen de bovenste weerstand van $3,10 te doorbreken. Een duidelijke candle boven $3,20 kan aangeven dat de bulls weer terrein winnen. Tot dat moment blijft de prijs tussen deze niveaus gevangen, terwijl de bears elke poging tot uitbraak afremmen. De Relative Strength Index (RSI), een indicator die het evenwicht tussen de koop- en verkoopdruk meet, ligt momenteel rond de 46. Dat wijst op een neutraal marktsentiment. De RSI beweegt al geruime tijd tussen 40 en 60, wat normaal voor consolidatie is. Een stijging boven 55 kan aangeven dat het koopmomentum toeneemt. Elon Musk bezit $500 miljard: Wat betekent dit voor XRP? Elon Musk, de rijkste man op aarde, heeft sinds kort een nettovermogen van $500 miljard weten te verkrijgen. Hiermee is hij de eerste persoon ter wereld die dit voor elkaar heeft gekregen. Dit is een bijzondere vergelijking met XRP.  Hoe staat het vermogen van Musk in verhouding met XRP? En wat kunnen we van XRP verwachten? Elon Musk heeft een nettovermogen van $500 miljard bereikt. Dit blijkt uit een recent rapport van Forbes. Hiermee is hij de eerste persoon ter wereld die zo’n groot vermogen heeft weten te vergaren. Deze stijging in Musk’s vermogen is het resultaat van een flinke stijging van Tesla aandelen afgelopen woensdag. Hierdoor is zijn nettovermogen met ruim $9 miljard toegenomen. Het is interessant om Musk’s vermogen te vergelijken met XRP. De community achter de coin is op dezelfde manier op zoek naar rijkdom als de rijkste mensen ter wereld. Als collectief zijn ze op zoek naar massale adoptie van de coin. Dit vraagt om een bepaalde vorm van rijkdom. De XRP-community heeft tot op zekere hoogte dezelfde neiging als miljardairs. Ze hebben de drang om te winnen en bovenaan te staan. Toch is er een belangrijk verschil te vinden. Waar Musk juist inspeelt op macht, wil de XRP-community dit juist verdelen. Om op dezelfde manier te kunnen groeien als Musk’s vermogen, moet XRP inspelen op de macht die centrale instellingen hebben. De toekomst van crypto is nauw verwant aan de toekomst van Traditional Finance (TradFi). De adoptie van XRP is afhankelijk van de machthebbenden waar de gemeenschap juist  vanaf wil. Als XRP echt wil groeien, is institutionele adoptie nodig. Instellingen moeten XRP accepteren als middel voor internationale betalingen. Het Ripple ecosysteem is al op weg naar massale adoptie. In de tussentijd zal de XRP-community voor lief moeten nemen dat ze moeten samenwerken met de traditionele machtstructuur om verder te  kunnen komen. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Goedemorgen Bitcoin: Elon Musk en XRP: waarom zijn $500 miljard de cryptomarkt laat bewegen is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Goedemorgen! Hier is het meest opvallende cryptonieuws van vandaag, met extra context en analyse. Begin de dag met een ontbijt van Bitcoin en XRP nieuwtjes. Kan de Bitcoin koers met aanhoudende ETF instroom nieuwe all-time high breken? Bitcoin ETF’s trokken de afgelopen week meer dan $2,2 miljard aan nieuw kapitaal aan. Deze sterke instroom volgde op een periode van zwakkere resultaten in september, toen bijna $1 miljard aan kapitaal uitstroomde. De opleving laat zien dat institutionele investeerders weer actiever worden in de markt. De Bitcoin koers steeg daarbij tot rond $121.839, het hoogste niveau sinds augustus. Kan de Bitcoin koers hierdoor in oktober verder doorstijgen? Volgens data van SoSoValue kwam er deze week $2,2 miljard binnen bij de Amerikaanse spot Bitcoin ETF’s. Alleen al op 2 oktober voegden de fondsen samen ongeveer 5.290 BTC toe, met een geschatte waarde van $627 miljoen. De grootste koper was BlackRock’s iShares Bitcoin Trust (IBIT), dat 3.930 BTC aankocht ter waarde van $466,5 miljoen. Ook Fidelity’s FBTC boekte flinke instroom van zo’n $89 miljoen. De instroom bouwt voort op eerdere pieken, zoals 12 september, toen de ETF’s samen $642 miljoen aantrokken. Volgens marktanalisten speelde het renteverlagingstraject van de Federal Reserve daarbij een grote rol. Zwakke cijfers op de Amerikaanse arbeidsmarkt versterkten de verwachting dat de rente verder omlaag zou gaan, wat investeerders motiveerde om meer Bitcoin te kopen. Over de hele maand september kwam de gezamenlijke instroom in de Amerikaanse Bitcoin ETF’s uit op $3,5 miljard. Daarmee werd duidelijk dat institutionele partijen niet tijdelijk maar structureel blijven investeren. De combinatie van lagere rente, afnemende inflatie en toenemende acceptatie van digitale activa lijkt deze trend te versterken. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De rentes zijn officieel omlaag voor het eerst sinds 2024, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week aangekondigd, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die in 2025 écht het verschil kunnen… Continue reading Goedemorgen Bitcoin: Elon Musk en XRP: waarom zijn $500 miljard de cryptomarkt laat bewegen document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); XRP koers rond $3,02 na circa 8% stijging in week en neutrale RSI stand De XRP koers beweegt al bijna een jaar in een smalle bandbreedte, net onder het all-time high van ongeveer $3,84. Deze lange periode van zijwaartse beweging zorgt voor toenemende druk binnen het marktpatroon. Ondanks de beperkte volatiliteit blijft het handelsvolume stabiel, wat wijst op een evenwicht tussen de bulls en bears. Kan de XRP koers hier binnenkort bovenuit breken? De huidige consolidatieperiode van meer dan 300 dagen wordt door marktvolgers gezien als een fase waarin XRP een stevige technische basis opbouwt. Op de weekgrafiek is duidelijk te zien dat de prijs herhaaldelijk steun vindt rond $2,96, wat op structurele kracht duidt. In eerdere XRP cycli volgden sterke opwaartse bewegingen vaak op periodes waarin het token maandenlang in een smal prijsgebied bewoog. Deze fase van accumulatie, waarin zowel de bulls als de bears evenveel controle lijken te hebben, zorgt ervoor dat de markt voor een nieuwe richting klaarstaat zodra één partij de overhand krijgt. Op de daggrafiek is te zien dat de bulls proberen de bovenste weerstand van $3,10 te doorbreken. Een duidelijke candle boven $3,20 kan aangeven dat de bulls weer terrein winnen. Tot dat moment blijft de prijs tussen deze niveaus gevangen, terwijl de bears elke poging tot uitbraak afremmen. De Relative Strength Index (RSI), een indicator die het evenwicht tussen de koop- en verkoopdruk meet, ligt momenteel rond de 46. Dat wijst op een neutraal marktsentiment. De RSI beweegt al geruime tijd tussen 40 en 60, wat normaal voor consolidatie is. Een stijging boven 55 kan aangeven dat het koopmomentum toeneemt. Elon Musk bezit $500 miljard: Wat betekent dit voor XRP? Elon Musk, de rijkste man op aarde, heeft sinds kort een nettovermogen van $500 miljard weten te verkrijgen. Hiermee is hij de eerste persoon ter wereld die dit voor elkaar heeft gekregen. Dit is een bijzondere vergelijking met XRP.  Hoe staat het vermogen van Musk in verhouding met XRP? En wat kunnen we van XRP verwachten? Elon Musk heeft een nettovermogen van $500 miljard bereikt. Dit blijkt uit een recent rapport van Forbes. Hiermee is hij de eerste persoon ter wereld die zo’n groot vermogen heeft weten te vergaren. Deze stijging in Musk’s vermogen is het resultaat van een flinke stijging van Tesla aandelen afgelopen woensdag. Hierdoor is zijn nettovermogen met ruim $9 miljard toegenomen. Het is interessant om Musk’s vermogen te vergelijken met XRP. De community achter de coin is op dezelfde manier op zoek naar rijkdom als de rijkste mensen ter wereld. Als collectief zijn ze op zoek naar massale adoptie van de coin. Dit vraagt om een bepaalde vorm van rijkdom. De XRP-community heeft tot op zekere hoogte dezelfde neiging als miljardairs. Ze hebben de drang om te winnen en bovenaan te staan. Toch is er een belangrijk verschil te vinden. Waar Musk juist inspeelt op macht, wil de XRP-community dit juist verdelen. Om op dezelfde manier te kunnen groeien als Musk’s vermogen, moet XRP inspelen op de macht die centrale instellingen hebben. De toekomst van crypto is nauw verwant aan de toekomst van Traditional Finance (TradFi). De adoptie van XRP is afhankelijk van de machthebbenden waar de gemeenschap juist  vanaf wil. Als XRP echt wil groeien, is institutionele adoptie nodig. Instellingen moeten XRP accepteren als middel voor internationale betalingen. Het Ripple ecosysteem is al op weg naar massale adoptie. In de tussentijd zal de XRP-community voor lief moeten nemen dat ze moeten samenwerken met de traditionele machtstructuur om verder te  kunnen komen. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Goedemorgen Bitcoin: Elon Musk en XRP: waarom zijn $500 miljard de cryptomarkt laat bewegen is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Goedemorgen Bitcoin: Elon Musk en XRP: waarom zijn $500 miljard de cryptomarkt laat bewegen

Author: Coinstats
Source: Coinstats
2025/10/05 12:16
6 min read
Dogelon Mars
ELON$0.00000003285-6.62%
XRP
XRP$1.2273-3.68%
Wink
LIKE$0.001265-9.57%
OP
OP$0.122-0.16%
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Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Goedemorgen! Hier is het meest opvallende cryptonieuws van vandaag, met extra context en analyse. Begin de dag met een ontbijt van Bitcoin en XRP nieuwtjes. Kan de Bitcoin koers met aanhoudende ETF instroom nieuwe all-time high breken? Bitcoin ETF’s trokken de afgelopen week meer dan $2,2 miljard aan nieuw kapitaal aan. Deze sterke instroom volgde op een periode van zwakkere resultaten in september, toen bijna $1 miljard aan kapitaal uitstroomde. De opleving laat zien dat institutionele investeerders weer actiever worden in de markt. De Bitcoin koers steeg daarbij tot rond $121.839, het hoogste niveau sinds augustus. Kan de Bitcoin koers hierdoor in oktober verder doorstijgen? Volgens data van SoSoValue kwam er deze week $2,2 miljard binnen bij de Amerikaanse spot Bitcoin ETF’s. Alleen al op 2 oktober voegden de fondsen samen ongeveer 5.290 BTC toe, met een geschatte waarde van $627 miljoen. De grootste koper was BlackRock’s iShares Bitcoin Trust (IBIT), dat 3.930 BTC aankocht ter waarde van $466,5 miljoen. Ook Fidelity’s FBTC boekte flinke instroom van zo’n $89 miljoen. De instroom bouwt voort op eerdere pieken, zoals 12 september, toen de ETF’s samen $642 miljoen aantrokken. Volgens marktanalisten speelde het renteverlagingstraject van de Federal Reserve daarbij een grote rol. Zwakke cijfers op de Amerikaanse arbeidsmarkt versterkten de verwachting dat de rente verder omlaag zou gaan, wat investeerders motiveerde om meer Bitcoin te kopen. Over de hele maand september kwam de gezamenlijke instroom in de Amerikaanse Bitcoin ETF’s uit op $3,5 miljard. Daarmee werd duidelijk dat institutionele partijen niet tijdelijk maar structureel blijven investeren. De combinatie van lagere rente, afnemende inflatie en toenemende acceptatie van digitale activa lijkt deze trend te versterken. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De rentes zijn officieel omlaag voor het eerst sinds 2024, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week aangekondigd, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die in 2025 écht het verschil kunnen… Continue reading Goedemorgen Bitcoin: Elon Musk en XRP: waarom zijn $500 miljard de cryptomarkt laat bewegen document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); XRP koers rond $3,02 na circa 8% stijging in week en neutrale RSI stand De XRP koers beweegt al bijna een jaar in een smalle bandbreedte, net onder het all-time high van ongeveer $3,84. Deze lange periode van zijwaartse beweging zorgt voor toenemende druk binnen het marktpatroon. Ondanks de beperkte volatiliteit blijft het handelsvolume stabiel, wat wijst op een evenwicht tussen de bulls en bears. Kan de XRP koers hier binnenkort bovenuit breken? De huidige consolidatieperiode van meer dan 300 dagen wordt door marktvolgers gezien als een fase waarin XRP een stevige technische basis opbouwt. Op de weekgrafiek is duidelijk te zien dat de prijs herhaaldelijk steun vindt rond $2,96, wat op structurele kracht duidt. In eerdere XRP cycli volgden sterke opwaartse bewegingen vaak op periodes waarin het token maandenlang in een smal prijsgebied bewoog. Deze fase van accumulatie, waarin zowel de bulls als de bears evenveel controle lijken te hebben, zorgt ervoor dat de markt voor een nieuwe richting klaarstaat zodra één partij de overhand krijgt. Op de daggrafiek is te zien dat de bulls proberen de bovenste weerstand van $3,10 te doorbreken. Een duidelijke candle boven $3,20 kan aangeven dat de bulls weer terrein winnen. Tot dat moment blijft de prijs tussen deze niveaus gevangen, terwijl de bears elke poging tot uitbraak afremmen. De Relative Strength Index (RSI), een indicator die het evenwicht tussen de koop- en verkoopdruk meet, ligt momenteel rond de 46. Dat wijst op een neutraal marktsentiment. De RSI beweegt al geruime tijd tussen 40 en 60, wat normaal voor consolidatie is. Een stijging boven 55 kan aangeven dat het koopmomentum toeneemt. Elon Musk bezit $500 miljard: Wat betekent dit voor XRP? Elon Musk, de rijkste man op aarde, heeft sinds kort een nettovermogen van $500 miljard weten te verkrijgen. Hiermee is hij de eerste persoon ter wereld die dit voor elkaar heeft gekregen. Dit is een bijzondere vergelijking met XRP.  Hoe staat het vermogen van Musk in verhouding met XRP? En wat kunnen we van XRP verwachten? Elon Musk heeft een nettovermogen van $500 miljard bereikt. Dit blijkt uit een recent rapport van Forbes. Hiermee is hij de eerste persoon ter wereld die zo’n groot vermogen heeft weten te vergaren. Deze stijging in Musk’s vermogen is het resultaat van een flinke stijging van Tesla aandelen afgelopen woensdag. Hierdoor is zijn nettovermogen met ruim $9 miljard toegenomen. Het is interessant om Musk’s vermogen te vergelijken met XRP. De community achter de coin is op dezelfde manier op zoek naar rijkdom als de rijkste mensen ter wereld. Als collectief zijn ze op zoek naar massale adoptie van de coin. Dit vraagt om een bepaalde vorm van rijkdom. De XRP-community heeft tot op zekere hoogte dezelfde neiging als miljardairs. Ze hebben de drang om te winnen en bovenaan te staan. Toch is er een belangrijk verschil te vinden. Waar Musk juist inspeelt op macht, wil de XRP-community dit juist verdelen. Om op dezelfde manier te kunnen groeien als Musk’s vermogen, moet XRP inspelen op de macht die centrale instellingen hebben. De toekomst van crypto is nauw verwant aan de toekomst van Traditional Finance (TradFi). De adoptie van XRP is afhankelijk van de machthebbenden waar de gemeenschap juist  vanaf wil. Als XRP echt wil groeien, is institutionele adoptie nodig. Instellingen moeten XRP accepteren als middel voor internationale betalingen. Het Ripple ecosysteem is al op weg naar massale adoptie. In de tussentijd zal de XRP-community voor lief moeten nemen dat ze moeten samenwerken met de traditionele machtstructuur om verder te  kunnen komen. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Goedemorgen Bitcoin: Elon Musk en XRP: waarom zijn $500 miljard de cryptomarkt laat bewegen is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

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#Spot#RWA#DEX#ETF#Index

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One Of Frank Sinatra’s Most Famous Albums Is Back In The Spotlight

The post One Of Frank Sinatra’s Most Famous Albums Is Back In The Spotlight appeared on BitcoinEthereumNews.com. Frank Sinatra’s The World We Knew returns to the Jazz Albums and Traditional Jazz Albums charts, showing continued demand for his timeless music. Frank Sinatra performs on his TV special Frank Sinatra: A Man and his Music Bettmann Archive These days on the Billboard charts, Frank Sinatra’s music can always be found on the jazz-specific rankings. While the art he created when he was still working was pop at the time, and later classified as traditional pop, there is no such list for the latter format in America, and so his throwback projects and cuts appear on jazz lists instead. It’s on those charts where Sinatra rebounds this week, and one of his popular projects returns not to one, but two tallies at the same time, helping him increase the total amount of real estate he owns at the moment. Frank Sinatra’s The World We Knew Returns Sinatra’s The World We Knew is a top performer again, if only on the jazz lists. That set rebounds to No. 15 on the Traditional Jazz Albums chart and comes in at No. 20 on the all-encompassing Jazz Albums ranking after not appearing on either roster just last frame. The World We Knew’s All-Time Highs The World We Knew returns close to its all-time peak on both of those rosters. Sinatra’s classic has peaked at No. 11 on the Traditional Jazz Albums chart, just missing out on becoming another top 10 for the crooner. The set climbed all the way to No. 15 on the Jazz Albums tally and has now spent just under two months on the rosters. Frank Sinatra’s Album With Classic Hits Sinatra released The World We Knew in the summer of 1967. The title track, which on the album is actually known as “The World We Knew (Over and…
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