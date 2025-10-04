Discord Issues Data Breach Alert Affecting Cryptocurrency Users

Discord reports a limited data breach impacting information of customer service contacts. Attackers demand ransom, threatening to release partial credit card details and IP addresses.
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Author: ryandcrypto10:31
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