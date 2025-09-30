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De Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft verschillende partijen gevraagd om hun aanvragen voor spot ETF’s op cryptovaluta zoals Litecoin, XRP, Solana, Cardano en Dogecoin in te trekken. Maar dat is geen slecht nieuws. In plaats van dat de aanvragen zijn afgewezen, komt er simpelweg een andere procedure aan te pas. Dankzij... Het bericht SEC wijzigt aanpak: snellere route voor crypto ETF’s op komst verscheen het eerst op Blockchain Stories.De Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft verschillende partijen gevraagd om hun aanvragen voor spot ETF’s op cryptovaluta zoals Litecoin, XRP, Solana, Cardano en Dogecoin in te trekken. Maar dat is geen slecht nieuws. In plaats van dat de aanvragen zijn afgewezen, komt er simpelweg een andere procedure aan te pas. Dankzij... Het bericht SEC wijzigt aanpak: snellere route voor crypto ETF’s op komst verscheen het eerst op Blockchain Stories.

SEC wijzigt aanpak: snellere route voor crypto ETF’s op komst

Author: Coinstats
Source: Coinstats
2025/09/30 03:22
1 min read
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De Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft verschillende partijen gevraagd om hun aanvragen voor spot ETF’s op cryptovaluta zoals Litecoin, XRP, Solana, Cardano en Dogecoin in te trekken. Maar dat is geen slecht nieuws. In plaats van dat de aanvragen zijn afgewezen, komt er simpelweg een andere procedure aan te pas. Dankzij...

Het bericht SEC wijzigt aanpak: snellere route voor crypto ETF’s op komst verscheen het eerst op Blockchain Stories.

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Tags:
#SEC#Spot#ETF

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