SolControl (SCTRL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SolControl (SCTRL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

SolControl (SCTRL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SolControl (SCTRL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 200.34K $ 200.34K $ 200.34K Total forsyning: $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B Sirkulerende forsyning: $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 200.34K $ 200.34K $ 200.34K All-time high: $ 0.00296632 $ 0.00296632 $ 0.00296632 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00019802 $ 0.00019802 $ 0.00019802 Lær mer om SolControl (SCTRL) pris Kjøp SCTRL nå!

SolControl (SCTRL) Informasjon Offisiell nettside: https://www.solctrl.com/ Teknisk dokument: https://www.solctrl.com/SOLCtrl_Whitepaper.pdf

SolControl (SCTRL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SolControl (SCTRL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SCTRL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SCTRL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SCTRLs tokenomics, kan du utforske SCTRL tokenets livepris!

SCTRL prisforutsigelse Vil du vite hvor SCTRL kan være på vei? Vår SCTRL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

