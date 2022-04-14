MicroBitcoin (MBC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MicroBitcoin (MBC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MicroBitcoin (MBC) Informasjon Micro Bitcoin (MBC) is a decentralized peer-to-peer (P2P) payment platform for the micro-economy. It is intended to be a means-of-payment coin, created (forked) from the Bitcoin (BTC) blockchain, and is designed to be used as a fast, flexible and acceptable method of payment which can be used between peers and between traditional businesses and their customers. Offisiell nettside: https://microbitcoin.org/

MicroBitcoin (MBC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MicroBitcoin (MBC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.44M $ 2.44M $ 2.44M Total forsyning: $ 81.50B $ 81.50B $ 81.50B Sirkulerende forsyning: $ 55.47B $ 55.47B $ 55.47B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.59M $ 3.59M $ 3.59M All-time high: $ 0.724754 $ 0.724754 $ 0.724754 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om MicroBitcoin (MBC) pris

MicroBitcoin (MBC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MicroBitcoin (MBC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MBC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MBC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MBCs tokenomics, kan du utforske MBC tokenets livepris!

