Maxwell (MAXWELL) Informasjon Meet Maxwell the Cat: the TikTok-famous feline known for wearing a GoPro and stirring up trouble in the neighborhood. Maxwell, the “terror of the streets,” has inspired a community-driven cryptocurrency, $Maxwell, for cat enthusiasts, meme lovers, and crypto adventurers alike. Now, the infamous TikTok cat with 2.4M followers ready to take over Solana. This project is endorsed by the TikTok owner itself. Offisiell nettside: https://maxwellsol.xyz/ Kjøp MAXWELL nå!

Maxwell (MAXWELL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Maxwell (MAXWELL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 32.05K $ 32.05K $ 32.05K Total forsyning: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M Sirkulerende forsyning: $ 951.60M $ 951.60M $ 951.60M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 33.67K $ 33.67K $ 33.67K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Maxwell (MAXWELL) pris

Maxwell (MAXWELL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Maxwell (MAXWELL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MAXWELL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MAXWELL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MAXWELLs tokenomics, kan du utforske MAXWELL tokenets livepris!

