Databot (DATA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Databot (DATA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Databot (DATA) Informasjon What is the project about? Data Bot introduces a comprehensive suite of web3 tools, including telegram bots, delivering real-time signals and insights across the crypto market. By aggregating numerous data sources and employing AI, Data Bot delivers traders a unique perspective for their investment decisions What makes your project unique? We've built our foundation on robust technology that seamlessly pulls data from various sources. What makes us unique is our innovative approach, which blends social and on-chain data analysis with AI. This means we're automating and streamlining the research process for discovering promising new projects and identifying new early narratives. History of your project. Over the past few months, we have been diligently developing an analytics platform. We entered a stealth launch phase 15 days ago, and just recently, 2 days ago, we unveiled our inaugural premium features through Telegram bots What’s next for your project? We are dedicated to advancing our analytics and enriching the user experience. Currently, we're diligently working on a Dapp that is scheduled for launch in Q4 2023. This upcoming development underscores our commitment to continuous growth and innovation. What can your token be used for? $DATA token is the subscription token used to access the premium telegram bots and future dApp features. Offisiell nettside: https://www.data-bot.xyz/ Teknisk dokument: https://docs.data-bot.xyz/introduction/what-is-data-bot Kjøp DATA nå!

Databot (DATA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Databot (DATA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 675.95K $ 675.95K $ 675.95K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 882.47M $ 882.47M $ 882.47M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 765.98K $ 765.98K $ 765.98K All-time high: $ 0.00290556 $ 0.00290556 $ 0.00290556 All-Time Low: $ 0.00003583 $ 0.00003583 $ 0.00003583 Nåværende pris: $ 0.00076597 $ 0.00076597 $ 0.00076597 Lær mer om Databot (DATA) pris

Databot (DATA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Databot (DATA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DATA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DATA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DATAs tokenomics, kan du utforske DATA tokenets livepris!

DATA prisforutsigelse Vil du vite hvor DATA kan være på vei? Vår DATA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DATA tokenets prisforutsigelse nå!

