Based Doge (BDOGE) Informasjon Based Doge is a Doge meme-inspired cryptocurrency project built on the Base blockchain. The project seeks to capture the spirit of Dogecoin while embracing the unique culture of the Base ecosystem. It blends memes and Shiba Inu-themed branding to create a fun, community-driven token. Focused on fostering a vibrant and inclusive community, Based Doge aims to become the definitive "Doge" token on Base Offisiell nettside: https://www.officialbaseddoge.org Kjøp BDOGE nå!

Based Doge (BDOGE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Based Doge (BDOGE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 38.29K $ 38.29K $ 38.29K Total forsyning: $ 956.53M $ 956.53M $ 956.53M Sirkulerende forsyning: $ 956.53M $ 956.53M $ 956.53M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 38.29K $ 38.29K $ 38.29K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Based Doge (BDOGE) pris

Based Doge (BDOGE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Based Doge (BDOGE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BDOGE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BDOGE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BDOGEs tokenomics, kan du utforske BDOGE tokenets livepris!

BDOGE prisforutsigelse Vil du vite hvor BDOGE kan være på vei? Vår BDOGE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

